Parma, manca l'annuncio ma il prossimo tecnico Liverani ha già incontrato la squadra

Tra ieri e oggi il nuovo tecnico del Parma, seppur ancora non ufficiale, Fabio Liverani ha incontrato la squadra prima delle sedute di allenamento. Una chiacchierata con la rosa, evidenzia ParmaLive.com, che ha apprezzato il dialogo con il nuovo tecnico, il quale ha lasciato un'ottima impressione. Domani dovrebbe essere il giorno dell'annuncio per l'ex Lecce, che sarà ufficializzato come nuovo allenatore gialloblù e raccoglierà l'eredità di Roberto D'Aversa. Per Liverani pronto un biennale con opzione e per il terzo anno.