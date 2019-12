Parma-Milan, i voti ai tecnici: Pioli ritrova la solidità. D'Aversa recrimina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

S'interrompe contro il Milan di Pioli la mini-serie positiva del Parma, che sin dai primi minuti appare sottotono, interpretando la partita in modo forse troppo remissivo di fronte ad un avversario molto più determinato e voglioso di fare bottino pieno. A decidere il match, nel finale, è Theo Hernandez, con un gol fortunoso ma senza dubbio meritato per quanto creato dagli ospiti nell'arco dei 90'. Per Pioli una bella boccata d'ossigeno in classifica: ora i ducali, e di conseguenza l'ottavo posto, dista appena un punto. Di seguito i giudici ai tecnici delle due squadre:

ROBERTO D'AVERSA 5,5 - Più che nella prestazione, il Parma oggi "stecca" nel risultato: e se a Bologna sono arrivati comunque i complimenti, il secondo risultato sfumato nel finale di fila non può far felice il tecnico e la sua squadra. Anche perché la classifica sarebbe del tutto diversa coi tre punti sfumati negli ultimi sette giorni. A centrocampo sceglie Brugman e l'ex Pescara non demerita, mentre Hernani-Barillà non riescono a contrastare l'aggressività del centrocampo rossonero. Spende la carta Cornelius al 70' ma il danese è troppo fuori condizione e non incide, forse Sprocati avrebbe meritato un'altra chance dopo le recenti buone prove. Difensivamente la squadra tiene botta molto bene, ma la sorte punisce Darmian per il rinvio frettoloso.

STEFANO PIOLI 6,5 - Insiste con Piatek, dà fiducia a Bennacer e ritrova Kessie: benino, visto che l'ivoriano dà buone risposte, l'algerino non demerita e il polacco quantomeno ci prova. Il cambio con Leao peraltro aggiunge zero pericolosità alla manovra e solo una giocata del singolo, o un episodio fortunato, poteva vincere le resistenze del Parma. Lo ottiene Hernandez, una delle sue mosse sin da quando è arrivato, mentre in difesa Conti è un vero muro. La solidità difensiva è un fattore importante, ora serve ritrovare la fiducia degli attaccanti.