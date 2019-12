Parma-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kessie dal 1', Kucka fa il 9

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esperimento di Bologna è piaciuto a D'Aversa, che continua su questa linea anche contro l'ex squadra dello slovacco: sarà ancora Kucka il centravanti nel Parma che affronterà il Milan alle 15. Al suo fianco ancora Gervinho e Kulusevski, mentre a centrocampo è Brugman il prescelto per fare il regista, con Hernani e Barillà ai suoi lati. In difesa Dermaku torna in panchina dopo cinque gare di fila da titolare, con Alves e Iacoponi che comporranno il pacchetto centrale. Di seguito gli schieramenti ufficiali della sfida delle 15:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Gervinho, Kucka, Kulusevski.

A disposizione: Alastra, Colombi, Laurini, Dermaku, Pezzella, Camara, Grassi, Scozzarella, Sprocati, Cornelius.

Allenatore: D'Aversa.

Nei rossoneri si rivedono dopo la squalifica Bennacer e Calhanoglu, ma la vera novità è la riproposizione di Kessie, che sembrava ormai essere stato superato da Krunic nelle gerarchie. Invece è l'ivoriano a partire dal primo minuto, con Bonaventura ancora titolare nel tridente con Piatek e Suso. Solita difesa, con Hernandez e Conti che hanno ormai soppiantato Calabria e Rodriguez.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura.

A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Calabria, Gabbia, Rodríguez, Biglia, Krunic, Borini, Castillejo, Leao, Rebic.

Allenatore: Pioli.