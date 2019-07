Parma, Minelli: "Stiamo mettendo benzina nelle gambe. La A un sogno"

© foto di Andrea Rosito

Nel post-partita dell’amichevole fra Parma e la rappresentativa della Val Venosta, i giornalisti presenti hanno intervistato Alessandro Minelli, difensore dei crociati. Di seguito le sue parole: "Dopo una settimana tosta abbiamo fatto questo test per tenerci in forma, abbiamo giocato tutti quaranta minuti e le gambe hanno iniziato a girare".

A che punto siete della preparazione?

"Stiamo bene, magari siamo un po’ stanchi ma mancano pochi giorni alla fine del ritiro e stiamo mettendo benzina nelle gambe".

Cosa stai vivendo in questo ritiro? Per te deve essere una bella soddisfazione:

"Sì, è il mio primo ritiro in Serie A, per me è un sogno. Piano piano cerco di realizzarlo, ma ci vorrà ancora un pochino. Sono soddisfazioni che piano piano arrivano. I primi giorni sono stati un po’ irreali, ora mi sto abituando ma devo continuare così e dare sempre il massimo".

Oggi il tuo nome è stato accostato al Catania:

“Io non so niente, ho la testa qui in ritiro, quello che verrà verrà”.

Prima del Rende eri svincolato, forse non ci pensavi più a poter essere qui in Serie A:

"Dopo lo svincolo di Pescara è arrivato il Rende, ho dato il massimo che potevo dare e quando uno dà il massimo riesce a realizzare i propri sogni".

Con Dermaku avete giocato in C, oggi formate una coppia fisica:

"Ci conoscevamo perché l’anno scorso andavamo a vedere le partite del Cosenza e loro venivano a vedere il Rende, ora siamo anche in camera assieme e stiamo legando tanto".

Qual è la tua idea di calcio?

"Dare sempre il massimo, ad ogni allenamento si impara sempre qualcosa e quando vieni dal basso impari ogni giorno”.