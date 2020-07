Parma-Napoli 2-1, le pagelle: Kulusevski è sempre decisivo. Lozano flop da numero 9

Risultato finale: Parma-Napoli 2-1

Sepe 6 - Dopo quattro minuti si muove bene sulla conclusione di Politano. Poi, nei successivi 86 minuti, viene chiamato in causa solo da Lozano e risponde presente. Non può nulla sul rigore trasformato da Insigne.

Darmian 6 - Rispetto a Pezzella spinge meno, anche perché dalle sue parti Insigne è avversario da tenere costantemente a bada.

Bruno Alves 6.5 - E' vero che la fase difensiva è stata agevolata da un Napoli spuntato, ma col portoghese a guidare la difesa è tutt'altra musica.

Dermaku 6 - Ruvido, efficace: telecomandato da Bruno Alves tiene bene la posizione e le marcature.

Pezzella 6.5 - Tra i più intraprendenti questa sera al Tardini. Attacca, tenta il dribbling e quasi mai sbaglia la giocata.

Kurtic 5.5 - Avrebbe la possibilità e gli spazi per proporsi di più senza palla ma è il clima torrido ad avere la meglio. Dal 74esimo Iacoponi s.v.

Brugman 6 - Bada al sodo, in una partita dai ritmi blandi ha il merito di sbagliare poco.

Grassi 6.5 - Contro un Napoli che non ha mai creduto in lui ha fornito una delle migliori prestazioni stagionali. Quando a fine primo tempo entra in area di rigore è bravo e furbo nell'aspettare il contatto con Mario Rui, che arriva e induce Giua a fischiare il calcio di rigore. Peccato per il tocco col braccio che ha permesso al Napoli di riequilibrare i conti al 54esimo. Dal 62esimo Barillà 6 - Entra e dà sostanza al centrocampo nel momento decisivo della partita.

Siligardi 6 - Nell'attacco sperimentale proposto da D'Aversa è il calciatore che dà più degli altri l'impressione di poter creare pericoli. Non trova il gol e non ha i 90 minuti nelle gambe, ma non sfigura affatto. Dal 58esimo Kulusevski 7 - Ancora una volta risolutivo, pur partendo dalla panchina. Si guadagna e trasforma il rigore che fissa il punteggio sul definitivo 2-1.

Caprari 6.5 - Ha finalmente trovato il suo primo gol col Parma, anche se dal dischetto. Una iniezione di fiducia per le prossime partite e, soprattutto, per una prossima stagione in cui sarà chiamato a recitare un ruolo ben diverso da quello di comprimario. Dal 75esimo Gervinho s.v.

Karamoh 5.5 - Parte largo, s'accentra presto e spesso fa anche i movimenti giusti. Peccato per l'occasione al 30esimo: a tu per tu con Meret conferma che il gol non è la sua specialità. Dal 62esimo Inglese 6 - Con lui il Parma ha un riferimento in attacco che era mancato nella prima ora di gioco.

Roberto D'Aversa 7 - Il discorso a fine partita è lo sfogo di un allenatore che s'è sentito principale colpevole per un ultimo mese terribile. Nonostante ciò, il Parma anche quest'anno è salvo e il tecnico ha grossi meriti per questa stagione che resta positiva.

Meret 6 - In una gara non complicata viene battuto due volte. Ma in entrambi i casi non ha colpe: Caprari e Kulusevski hanno calciato bene i rigori.

Di Lorenzo 6.5 - Nel primo tempo intercetta quasi sulla linea di porta una conclusione a botta sicura di Siligardi. Solido in fase difensiva e non è una novità.

Maksimovic 6 - Legge bene i movimenti degli attaccanti del Parma, che spesso e volentieri si scambiano la posizione. Con l'ingresso di Inglese cambiano i riferimenti ma non la sostanza.

Koulibaly 5 - Contro un attacco piuttosto leggero come quello del Parma non fa grossa fatica. Poi quando entra Kulusevski la musica cambia e nel finale commette una clamorosa ingenuità.

Mario Rui 5 - Nel primo tempo ostacola Grassi e concede allo scadere un rigore al Parma evitabile. Dalle sue parti la squadra di casa costruisce le occasioni migliori.

Fabian Ruiz 5.5 - Anche questa sera è alla costante ricerca del passaggio risolutivo. Ma questa volta non lo trova. Dal 77esimo Zielinski s.v.

Demme 6 - Alza il ritmo col passare dei minuti. E nella ripresa è senza dubbio tra i più propositivi. Dall'85esimo Lobotka s.v.

Allan 5 - Quel retropassaggio sciagurato dopo 30 minuti la fotografia di un calciatore che non c'è più con la testa. Vorrebbe essere altrove, e anche il Napoli spera di trovare presto la squadra e l'offerta giusta. Dal 65esimo Elmas 6 - Rispetto ad Allan ha il merito di essere con la testa e col corpo nella partita.

Politano 5.5 - Dopo 4 minuti sciupa un'occasione che avrebbe potuto dare alla partita tutt'altra trama. In un Napoli senza riferimenti offensivi, lui più di Lozano riesce a intercettare le rare trame dei centrocampisti. Ma non basta. Dal 65esimo Callejon 5.5 - Non riesce a incidere pur entrando in partita quando i titolari sono alle corde.

Lozano 5.5 - Gattuso gli chiede continuamente di agire da 9, lui è ovunque tranne che lì: non è nato per fare il centravanti e stasera l'ennesima (l'ultima?) conferma. Meglio quando può agire da esterno. Dall'85esimo Younes s.v.

Insigne 6 - Un rigore trasformato nel migliore dei modi a inizio ripresa e poco altro. Contro un Parma così difensivo è difficile per il capitano del Napoli trovare gli spazi giusti.

Gennaro Gattuso 5.5 - Con Milik squalificato e con Mertens non al meglio prova Lozano centravanti e l'esperimento non riesce. Poi fa ruotare i suoi attaccanti ma la sostanza non cambia.