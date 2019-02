Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: D'Aversa lancia Machin dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, per la sfida delle 18 al Tardini manda in campo tutti i titolarissimi, ad eccezione di Ghoulam, che rimane in panchina. 4-4-2 classico per il tecnico di Reggiolo, che tiene Verdi e Ounas in panchina a dispetto delle grandi risposte date in settimana e ripropone Mertes-Milik in attacco, con Callejon e Zielinski sulle corsie laterali. In difesa dunque Malcuit, autore di una grandissima prova all'andata, e Hysaj sulla corsia opposta. Maksimovic preferito a Chiriches come compagno di reparto per Koulibaly.

Nel Parma esordio assoluto per Machin, arrivato nel mercato invernale dal Pescara, come intermedio di centrocampo, con Rigoni alla sua sinistra e Kucka a destra. Attacco che rimane inalterato rispetto ad una settimana fa, con Inglese affiancato sui lati da Biabiany e Gervinho. L'assenza di Bastoni costringe invece ad un'ulteriore revisione della difesa, con Gagliolo che torna a fare il centrale, al fianco di Alves, con Gobbi e Iacoponi sui lati. In porta Sepe, uno dei tantissimi ex della sfida. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Machin, Kucka; Biabiany, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Frattali, Brazao, Dimarco, Diakhate, Barillà, Schiappacasse, Gazzola, Siligardi, Dezi, Davordzie, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Chiriches, Diawara, Verdi, Ounas.

Allenatore: Ancelotti.