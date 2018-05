Parma, Nardi: "Spero di restare e vedere la A da vicino"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Una sola presenza in stagione ma indimenticabile. E senza gol al passivo. Michele Nardi, secondo portiere del Parma, in estate ha salutato dopo un decennio il Santarcangelo per passare dalla Romagna all'Emilia, ottenendo così la promozione in massima serie: "Il mio debutto in Serie B? Lo ricordo bene, 25 novembre a Carpi. Dopo dieci minuti del secondo tempo Frattali si è infortunato e il tecnico mi ha mandato in campo. Un'emozione fortissima come del resto tutta questa annata. A 31 anni certe cose te le gusti in modo diverso. L'anno prossimo? Spero di restare e vedere la serie A da vicino e non più dal divano di casa" le parole dette al Corriere di Romagna.