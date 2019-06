Parma, nei prossimi giorni Faggiano vedrà Raiola per Balotelli

Il Parma continua a lavorare per Mario Balotelli. Un sogno possibile , con i ducali che ci proveranno concretamente nei prossimi giorni. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, è in programma a breve un incontro tra il ds Faggiano e Mino Raiola, agente dell'attaccante in uscita dall'Olympique Marsiglia.