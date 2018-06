Parma, nel mirino il terzino Barisic dell'Osijek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta La Gazzetta di Parma, il club ducale sta valutando l'ipotesi di acquistare il terzino sinistro Borna Barisic, in forza all'Osijek. Il classe '92 ha un contratto in scadenza nel 2020 e ha un valore di 3 milioni. Barisic pè stato autore di una buona stagione, con 3 reti e cinque assist in 31 partite.