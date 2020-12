Parma, Nicolussi Caviglia: "Grazie a chi ha pensato a me. Tornerò ancora più forte"

vedi letture

Dopo la notizia del pomeriggio della lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 del Parma, commenta sul suo account Twitter questo difficile momento: "Grazie a chi si è subito preoccupato per me. Purtroppo le visite hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Sarò costretto a stare lontano per parecchio tempo da quel verde che è il grande amore della mia vita. Ma ce la metterò tutta per tornare ancora più forte!"