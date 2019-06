© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non c’è solo Mario Balotelli nella lista degli attaccanti graditi al Parma. Il ds Faggiano continua a lavorare sul giocatore reduce dall’esperienza al Marsiglia, che tornerebbe volentieri in Italia, ma intanto lavora anche su Roberto Inglese, di proprietà del Napoli. Con gli azzurri si trattano anche Luigi Sepe per 4 milioni di euro, Marko Rog (c’è il pressing del Cagliari) e Adam Ounas. Inoltre sono stati sondati gli interisti Andrea Pinamonti e Andrew Gravillon.