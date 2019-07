Movimenti di mercato sull'asse da Bergamo a Parma, come sottolinea l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. Dopo l'affare che porterà presto in Emilia il centravanti Andreas Cornelius, infatti, i ducali sono già pronti ad impostare anche altre due operazioni con gli orobici: quella per il baby trequartista Dejan Kulusevski, con il quale c'è già accordo tra i club, e poi anche quella di Musa Barrow, per la quale però ci sarà da attendere che l'Atalanta operi un acquisto nel reparto d'attacco.