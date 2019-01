Parma, nuovo contatto per Caceres. Ma la Lazio chiede un indennizzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo incontro quest'oggi tra Daniele Faggiano e gli agenti di Martin Caceres, non c'è ancora l'accordo. Stando a quanto riferisce la redazione di Sky, infatti, i biancocelesti pretenderebbero un indennizzo per far partire l'uruguaiano (che ha solo sei mesi di contratto con i biancocelesti, ndr). Le parole di Faggiano di oggi d'altronde vanno proprio in questa direzione: c'è ancora parecchia distanza tra l'offerta ducale e la richiesta laziale, anche se l'avventura a Roma del difensore ex Juventus appare già virtualmente conclusa.