© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo obiettivo per il centrocampo del Parma: Godfred Donsah, centrocampista del Bologna, secondo quanto scrive stamane Il Resto del Carlino, piace molto alla formazione ducale. Il centrocampista classe 1996 è in uscita da Bologna, dopo aver giocato solo 7 partite nell'ultima stagione a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo, facendolo rientrare solo per il finale di campionato.