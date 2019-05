Parma, occhi sul giovane difensore del Potenza Di Somma

© foto di Andrea Cantini

Stando a quanto rivela ParmaLive.com, i crociati starebbero seguendo con grande attenzione Vincenzo Di Somma, difensore classe '97, messosi in mostra con il Potenza nell'ultimo campionato di Serie C, con 28 partite disputate, un gol all'attivo e l'approdo ai playoff. Il giocatore potrebbe essere prelevato a breve dai ducali che, come da prassi, lo girerebbero in prestito in un club di Serie B o C. E il team lucano, nel caso si verificasse l'ultima ipotesi, sarebbe ovviamente in vantaggio.