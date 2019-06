© foto di Andrea Cantini

Secondo quanto raccolto da ParmaLive.com, il club ducale sta seguendo agli Europei Under 21 (ieri Serbia disastrosa con la Germania) il terzino sinistro Miroslav Bogosavac, titolare della Serbia Under 21. Il ragazzo è un classe 1996 che gioca nel Cukaricki, nella massima serie serba, ha un contratto fino al 2021 ed è valutato circa un milione dal club. Lascerà di sicuro il Cukaricki per andare all'estero, in questo momento in Italia ci pensano Parma e Udinese, ma ci sono squadre spagnole più avanti.