Parma, oggi la chiusura per El Kaddouri. Forte l'idea Matri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Parma. Oggi la chiusura prevista per Omar El Kaddouri, trequartista di ritorno dalla Grecia e dal PAOK Salonicco. Fredda la pista Jacopo Sala: la Samp non cede il giocatore in prestito mentre per l'attacco può essere forte l'idea Alessandro Matri del Sassuolo.