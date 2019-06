© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessun ritorno a sorpresa. Gabriel Paletta, difensore italo-brasiliano attualmente tesserato con lo Jiangsu Suning, è in queste ore a Parma solo in visita. Nessuna trattativa per un ritorno nella squadra in cui ha giocato per cinque stagioni dal 2010 al 2015.