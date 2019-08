© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È partita l'operazione sfoltimento in casa Parma: ieri hanno salutato ufficialmente Marcello Gazzola (terza cessione dell'estate all'Empoli) e Luigi Scaglia, accasatosi al Trapani, oggi o domani sarà la volta di Yves Baraye e Alessandro Minelli. Entrambi hanno svuotato i rispettivi armardietti e sono in viaggio per le rispettive destinazioni. Da lunedì, rivela ParmaLive.com, si penserà ad accogliere i nuovi acquisti, con la difesa rimasta in grossa difficoltà anche dal punto di vista numerico, visto che sono solo sei i convocati nel reparto per la sfida alla Juventus di oggi. In partenza rimangono anche Rigoni, Munari e Ceravolo, tutte operazioni che il Parma conta di chiudere negli ultimi giorni di mercato. Per il trio lo spazio al momento è abbastanza risicato, potrebbe esserlo ulteriormente con l'arrivo di altre tre pedine.