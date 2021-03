Parma, Pellè al 45': "Nella ripresa serviranno concentrazione e convinzione"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centravanti del Parma, Graziano Pellè, ha così parlato al termine del primo tempo con la Roma: "Mi sto trovando bene con Man e Mihaila, sono ragazzi volenterosi e con grande qualità. Purtroppo non c'è tempo per aspettare i giovani, dobbiamo essere subito pronti, ma i ragazzi stanno facendo bene. Cosa bisogna fare nel secondo tempo per provare a portare a casa la partita? Ci è già successo un paio di volte di essere rimontati, bisogna essere convinti e concentrati per tutti i 90'".