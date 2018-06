Parma, per il centrocampo c'è anche un ritorno di fiamma per Bjarnason

Fonte: ParmaLive.com

Il Parma osserverà i Mondiali russi con particolare attenzione, nello specifico le gare dell'Islanda, visto il sondaggio arrivato in queste ore per Birkir Bjarnason, obiettivo di Faggiano già nello scorso gennaio. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, inserendo il biondo giocatore dell'Aston Villa tra gli osservati speciali del Parma in vista della seconda parte del mercato: difficilmente infatti il centrocampista scioglierà le riserve riguardo il proprio futuro prima della rassegna iridata in programma in Russia a partire dal 14 giugno.