Parma, per il terzino si guarda in casa Fiorentina: piace Laurini

© foto di Federico De Luca

Tuttosport oggi in edicola parla del mercato dei terzini del Parma dopo l'infortunio occorso a Dimarco e il recente stop di Gobbi. La squadra ducale è in cerca dunque di un esterno difensivo a sinistra, e gli occhi si sono posati in casa Fiorentina. Qui infatti ci sono Laurini, Hancko e Maxi Olivera, giocatori pronti a lasciare Firenze in caso di offerta adeguata (il ceco solo in prestito). Ma il primo nome sulla lista del Parma è chiaro: Vincent Laurini.