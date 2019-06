Parma, per Kragl la concorrenza è sempre più folta

Uno dei nomi caldi di questo inizio mercato è certamente quello dell’esterno mancino Oliver Kragl in uscita dal Foggia come svincolato dopo la mancata iscrizione del club alla Serie C. Il tedesco piace al Parma, ma la concorrenza si fa ogni giorno più importante specialmente in Serie B. Come riporta Tuttosport infatti il giocatore è nel mirino anche di Benevento, Salernitana, Cremonese e Livorno.