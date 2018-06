Parma, per l'attacco si pensa al clamoroso ritorno di Giuseppe Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Giuseppe Rossi potrebbe concretizzarsi un clamoroso ritorno al Parma: stando a quanto affermato da Sky, per l'ex attaccante di Fiorentina e Villarreal è arrivata la rottura col Genoa in queste ore. Il Parma ci pensa seriamente, tanto che nelle ultime ore il direttore sportivo avrebbe incontrato il suo entourage, capeggiato da Andrea Pastorello. Il giocatore gradirebbe la destinazione, undici anni dopo l'ultima volta