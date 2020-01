© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ParmaLive.com svela un nome nuovo per il mercato del Parma, che avrebbe messo gli occhi su un terzino tedesco che gioca in Olanda. Il nome a sorpresa è quello di Lennart Czyborra, laterale sinistro classe 1999 dell'Heracles Almelo. Arrivato nei Paesi Bassi nell'estate del 2018 dalla squadra Under 19 dello Schalke 04, in questa stagione ha collezionato 18 presenze (tutte da titolare) condite da 2 gol e 3 assist. Il giovane calciatore fa parte della rosa Under 20 della Germania. Si guarda anche al futuro in casa crociata quindi, con investimenti in prospettiva che potrebbero fare al caso di D'Aversa.