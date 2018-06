Parma, per la porta spunta il nome di Milinkovic-Savic

Fonte: Parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che il Parma sia alla ricerca di un altro portiere per affrontare al meglio la Serie A non è certo una novità: dopo la promozione, l'idea è affiancare a Frattali un altro estremo difensore che possa giocarsi il posto da titolare con l'ex Avellino. Per il ruolo piace moltissimo, con tanto di primi contatti con gli agenti del giocatore, il giovane serbo Vanja Milinkovic-Savic, che il Torino ha tesserato l'anno passato per due milioni e seicentomila euro. Lo rivela il portale specializzato ParmaLive.com.