Parma, Pezzella: "Qui all'Olimpico per rifarci delle ultime sconfitte"

Giueppe Pezzella, terzino del Parma che oggi parte titolare, ha brevemente parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Roma: "Pensiamo prima a noi stessi, poi in campo si vedrà. Con l'Inter e col Verona non meritavamo di perdere, sicuramente il lockdown non ci ha aiutato ma siamo qui per rifarci".