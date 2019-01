© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Stando a quanto riferisce Sky, il Parma avrebbe messo gli occhi su Alessandro Minelli, giovane difensore centrale classe 1999, che ha collezionato fino a questo momento 18 presenze (con un gol) in Serie C con il Rende. Il difensore scuola Inter potrebbe essere un rinforzo per il futuro crociato e per questo è in programma un appuntamento tra Parma e Rende per parlare di un suo possibile acquisto.