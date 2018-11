Parma, piace Ounas del Napoli: contatto nelle prossime settimane

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adam Ounas nome nuovo per il Parma. Secondo quanto riportato da Tg Parma il club ducale ha messo gli occhi sull'esterno del Napoli e la trattativa potrebbe essere favorita dal ritorno di Youness e i buoni rapporti tra le due società. Possibile che nelle prossime settimane possa esserci il primo contatto tra le parti, per capire se potranno esserci i margini per la buona riuscita dell'affare.