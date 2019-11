Parma, Piazzi: "Presto i nostri giovani in prima squadra"

"Abbiamo 10-15 ragazzi assolutamente di prospettiva"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un Parma che per il futuro possa attingere sempre più dal proprio vivaio. E' questo l'auspicio di Luca Piazzi, direttore tecnico del settore giovanile dei ducali. Intervenuto in diretta telefonica alla trasmissione radiofonica Palla in Tribuna in onda su Radio Parma, Piazzi mostra soddisfazione per i risultati raggiunti: "Il primo obiettivo che ci eravamo posti con la rifondazione, cioè quello di tornare ad essere competitivi, possiamo dire di averlo raggiunto - le sue parole riportate dal sito ufficiale del Parma - perché lo vediamo nelle partite di ogni domenica che possiamo essere competitivi, ma io credo che adesso nel nostro Settore Giovanile ci siano 10-15 ragazzi assolutamente di prospettiva: ne avevamo tre ai Mondiali Under 17, (il portiere Rinaldi, il difensore Balogh ed il centrocampista Kosznovszky, ndr) altri ragazzi sono stati convocati in Nazionale, quindi stiamo tornando ad essere un Settore Giovanile non dico di prima fascia, ma almeno di media fascia. Ora il prossimo step è quello di rientrare in prima fascia, dove il Parma c’era prima del fallimento. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora, ma siamo sulla buona strada."

Piazzi fissa già il prossimo obiettivo, ancora più ambizioso del primo: "Il vero traguardo lo raggiungeremo quando inizieranno ad esordire in prima squadra dei giocatori del nostro Settore Giovanile, cosa fino adesso non avvenuta, ma penso che col tempo la raggiungeremo, prendendoci delle soddisfazioni riuscendo a vedere anche magari qualche ragazzo del territorio, anche se poi la cosa più importante è che ci riesca qualche ragazzo proveniente comunque dal nostro Settore Giovanile e penso davvero che non manchi tanto..."

Piazzi getta inoltre uno sguardo alla situazione della Primavera gialloblù: "Sta abbastanza bene, anche se effettivamente l’ultima partita l’abbiamo sbagliata, però bisogna tenere in considerazione anche il fatto che spesso abbiamo avuto dei nostri ragazzi in Prima Squadra e che durante i Mondiali non avevamo a disposizione Balogh, Kosznovszky e Rinaldi, insomma tutta una serie di problemi che un po’ ci hanno penalizzato. Oltretutto la nostra è una squadra molto giovane, perché per la maggior parte è composta da dei 2002: fino a questo momento, poi, non ha mai fatto giocare un fuori-quota, mentre spesso le avversarie ne schierano qualcuno e hanno come ossatura soprattutto dei 2001. Questa è una squadra che stiamo cercando di coltivare, con l’obiettivo di renderla performante per il prossimo anno, quando potrà giocare pari età".

Infine un commento su Andrea Adorante (19), già stellina del vivaio emiliano tornato dall'Inter la scorsa estate: "Non lo ritengo più un giocatore di Settore Giovanile ma assolutamente pronto per la prima squadra: ha fatto qualche apparizione con noi in Primavera perché era al rientro da infortunio, però dal punto di vista fisico, strutturale e tecnico è un giocatore che ci può stare benissimo in una rosa di Serie A e se esordirà non sarà sicuramente un giocatore buttato in campo per caso".