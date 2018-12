© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cerca rinforzi in vista dell'estate il Parma di Roberto D'Aversa, spiega oggi Il Corriere dello Sport. Hernanes, di ritorno dalla Cina, è ipotesi fredda. Ben più calda è quella che porta a Raman Chibsah, venticinquenne del Frosinone. Sugli esterni forte l'idea Martin Caceres della Lazio, in uscita Fabio Ceravolo in attacco: ci sono Lecce e Cremonese. Se parte, come pare, serve una punta.