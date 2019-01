Fonte: parmalive.com

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta di Parma, il presidente gialloblu Pietro Pizzarotti ha parlato di presente e futuro del club ducale. Prima, però, ha ricordato i momenti più belli dell'anno solare appena terminato: "Non si può non iniziare che dalla serata di Spezia-Parma. Quando arrivò la notizia del pari del Foggia diventò una serata esaltante e indimenticabile. Altri momenti da ricordare? Contro il Foggia in casa: da lì partì la nostra rincorsa alla A. In Serie A fortunatamente ce ne sono tanti di momenti importanti: dalle vittorie esterne al gol di Gervinho col Cagliari, forse lì ci siamo resi conto che eravamo tornati in massima serie".