Parma, Pizzarotti: "Siamo convinti di aver il miglior allenatore possibile"

In una intervista concessa a Sky, il nuovo presidente del Parma Pietro Pizzarotti ha parlato così del momento della squadra dopo il successo al Sassuolo che ha proiettato la squadra al sesto posto solitario della Serie A: "La classifica in questo momento è bellissima e la guardiamo con soddisfazione ma teniamo i piedi per terra e l'obiettivo rimane la salvezza, speriamo ovviamente di raggiungerla prima di quanto preventivato".

E' sorpreso da quanto sta facendo D'Aversa? E dai giocatori?

"Siamo convinti di aver il miglior allenatore possibile, i giocatori sono umili e stanno dando tutto, i tifosi se ne stanno accorgendo e apprezzano quanto stanno facendo".

Il colpo Gervinho: come siete riusciti a portarlo in crociato?

"Ero un po' scettico quando il ds me ne parlò perché non ne sentivo parlare da un po' di tempo, poi la cosa ha intrigato tutti. Corre come il vento, è davvero infermabile".

Che futuro vedere per il Parma dopo questa rinascita tutta parmigiana?

"Siamo partiti in sette per ricostruire questa società, ma due imprenditori sono amici di infanzia, Malmesi e Ferrari. Di certo non avremmo mai immaginato di tornare in Serie A in così poco tempo, anzi di tornarci proprio, ma ora siamo qui e ce la stiamo godendo. Cosa faremo in futuro non lo so ancora".