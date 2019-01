Parma, Pizzarotti sul futuro del club: "I tifosi possono stare tranquilli"

Pietro Pizzarotti, presidente del Parma, ha parlato nel corso di Radio Anch'io Sport sulle frequenze di Radio Rai Uno: "E' una stagione bellissima e inaspettata visto che il nostro obiettivo all'inizio dell'anno era il quartultimo posto. Rimaniamo però con i piedi per terra perché il nostro obiettivo resta assolutamente la salvezza nonostante la nostra attuale posizione in classifica. La genesi di questa squadra è dell'inizio del 2015. E' nata da un intuizione di Marco Ferrari che ha messo insieme sette imprenditori amici da tempo sviluppando un progetto dalla Serie D che ci ha permesso di tornare in Serie A. In questi tre anni abbiamo dovuto correre e rincorrere per arrivare in Serie A, poi dovremo fermarci per parlare del futuro e dei prossimi obiettivi. L'Europa è un obiettivo troppo distante in questo momento, dobbiamo essere pragmatici. Quanto vale Gervinho? Lo dirà il mercato il suo valore, ma secondo me almeno 15-20 milioni. I cinesi non si arrendono? In questo momento il passaggio è chiaro e non mi voglio dilungare perché c'è un arbitraggio in corso. Quando volevamo vendere due anni fa, era perché volevamo che il nuovo soggetto potesse garantire un migliore futuro per il Parma. Adesso siamo in arbitrato perché i cinesi non si arrendono, ma noi siamo dovuti tornare per i problemi della società cinese. Non avevamo nessun interesse economico in merito, solo la continuità aziendale che in quel momento non poteva esserci. I tifosi possono stare super tranquilli in merito. I cori razzisti e la situazione di Parma? E' un pubblico molto educato. Episodi di razzismo non ne abbiamo mai avuti in ambito calcistico. Allo stadio non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo. E' un pubblico decisamente molto civile. Quello che facciamo noi, nella nostra realtà giovanile è dar seguito a una multiculturalità che promuoviamo assolutamente con l'integrazione e l'anti-razzismo. D'Aversa? Per noi è l'allenatore migliore possibile, se fosse per me lo legherei a Parma per i prossimi 10 anni. Penso che, purtroppo per noi, avrà un futuro legato a realtà più importanti. Per adesso sono praticamente certo e sicuro di poter dire che resterà con noi almeno anche il prossimo campionato".