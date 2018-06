Parma, possibili rinnovi contrattuali per Faggiano e D'Aversa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Parma lavora per costruire la squadra in vista della Serie A. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, prima di passare al mercato potrebbero essere blindati i due grandi protagonisti di questa doppia promozione, ovvero il ds Daniele Faggiano e il tecnico Roberto D’Aversa. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2019, ma non sono esclusi prolungamenti.