Parma, presentata la terza maglia 20/21 su Tik Tok. Inglese protagonista, il video

Come annunciato ieri sui canali social del Parma, alle ore 12 è stata presentata, sulla piattaforma Tik Tok, la nuova terza maglia per la stagione 2020/21. Il protagonista della presentazione è stato il numero 9 crociato Roberto Inglese, che in un simpatico video svela la nuova maglia fluo. Dopo due stagioni in "nero" dunque il Parma non abbandona le tonalità scure ma torna al blu per la terza maglia, in attesa di capire come saranno la storica divisa crociata e quella gialloblù. Di seguito il video della presentazione: