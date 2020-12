Parma, priorità sulla trequarti per Liverani: tornano di moda i nomi di Saponara e Falco

Il Parma ha bisogno di un rinforzo da poter utilizzare in zona trequarti ed è per questo che si rifanno i nomi di due allievi di Liverani come Saponara e Falco, entrambi potenzialmente in uscita ed entrambi molto graditi all'allenatore dei Ducali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.