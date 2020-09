Parma-Pro Sesto 6-0, buona sgambata per gli uomini di Liverani. Brilla Gervinho

Sei reti e buone sensazioni dal Parma nell'ultima amichevole giocata dalla squadra di Fabio Liverani, oggi in campo contro la Pro Sesto a Colleccio. Primo tempo chiuso uno a zero, ma con una prestazione importante, poi nella ripresa arriva la pioggia di reti gialloblu. Una seconda frazione a ritmi alti, nonostante i tanti cambi: buone le prestazioni individuali dei crociati, con tanti giovani che hanno ben risposto a mister Liverani.

PRIMO TEMPO CON I CROCIATI POCO CINICI - A fine primo tempo i gialloblu, in campo con la terza maglia presenta qualche settimana fa, conducono per uno a zero sugli ospiti grazie ad un calcio di rigore conquistato da Andreas Cornelius e realizzato da Roberto Inglese. Un buon primo tempo dei crociati che spesso e volentieri sono arrivati a calciare davanti al portiere ospite, peccando però di cinismo. Grassi prima e Darmian poi vanno più volte vicini al raddoppio. Da segnalare la posizione di Hernani, che ha giocato la prima frazione alle spalle di Cornelius e Inglese, come trequartista: tanti i palloni toccati dal brasiliano, con pochi errori e diverse idee interessanti. Con le due punte sono stati numerosi gli scambi tra Cornelius ed Inglese che si sono cercati con continuità.

SECONDO TEMPO DILAGANTE - Inizia la ripresa con il Parma con un ritmo ancora più importante che nella prima frazione: i nuovi innesti partono forte e si trovano a meraviglia. Il due a zero è a firma di Matteo Darmian che deposita in rete dopo una pregevole azione di prima dei crociati che muovono da sinistra a destra, poi Dezi per la terza rete: tiro da fuori a giro e palla nel sette. Girandola di cambi e la quarta rete arriva per un'azione solitaria di Gervinho, immarcabile oggi. Lo stesso Gervinho driblla tutti pochi minuti dopo e poi regala a Simonetti la quinta rete crociata. Sesta ed ultima rete di Luca SIligardi, imbeccato da un preciso lancio di Mallamo: salta anche il portiere e deposita in rete. Una prestazione di livello per i crociati, che hanno aumentato i giri del motore.