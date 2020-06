Parma, questa sera il match point salvezza con il Genoa. E tanto passerà da Kulusevski

Nemmeno il tempo di analizzare l’1-1 di sabato contro il Torino che già è giorno di ritorno in campo per il Parma, che questa sera scenderà in campo contro il Genoa a Marassi. Gli uomini di D’Aversa hanno dato buone risposte dal punto di vista fisico contro il Toro, ma rispetto al Parma che siamo abituati a vedere, la squadra è parsa più fragile a livello difensivo. Merito, soprattutto, di un Torino abile a sfruttare le fasce, ma il Parma ha ballato più del solito contro quello che rimane il quarto peggior attacco del campionato. Anche per i tanti rischi corsi lungo il match, il punto con cui la squadra di D’Aversa è uscita dall’Olimpico Grande Torino vale oro, avvicinando sempre più alla salvezza matematica.

MATCH POINT - E con il Genoa arriverà una sorta di match point salvezza. I rossoblù occupano al momento il terzultimo posto con il Lecce (sconfitto ieri dal Milan) a quota venticinque punti, undici in meno di quelli raccolti fino ad ora dai crociati. Ecco perché uscire da Marassi con tre punti sarebbe vitale per il Parma, che chiuderebbe di fatto il discorso salvezza, guadagnando nuovo vantaggio sulle inseguitrici, che sarebbero distanziate di ben quattordici punti, decisamente troppi da recuperare in undici gare. Lo scorso Genoa-Parma fu la vittoria delle seconde linee: il Parma, ridotto all’osso dagli infortuni, si aggrappò alle “riserve” Ceravolo e Siligardi, che guidarono la squadra alla vittoria contro quello che era ancora il Genoa di Piątek e Ballardini. Oggi i crociati si affidano al genio di Kulusevski e alla tempra di Kucka e Kurtic, oltre alla rapidità e l’imprevedibilità di Karamoh e Gervinho.

KULU SOTTO ESAME? - Ha “steccato” la prima dopo il rientro, giocando una gara sottotono ma garantendo comunque la solita sostanza e il solito sacrificio, Dejan Kulusevski è uno degli osservati speciali in casa Parma. Lo è perché è un giocatore molto forte, che ha trascinato a suon di assist la squadra alla zona Europa e lo è, soprattutto, perché è stato acquistato a gennaio dalla Juventus. Lo svedese non ha mai patito la pressione del trasferimento, avendo solo un leggero calo a metà gennaio, complice anche un fastidio fisico. All’andata Kulu segnò il gol del 5-1 e servì due assist, in una delle serate da big che fecero innamorare tanti. Se il Parma vorrà sognare in grande fino alla fine dovrà affidarsi soprattutto a lui, a partire da questa sera, dove potrà chiudere il primo obiettivo stagionale. E poi, chissà…