Parma, Radu: "Frustrante non giocare ma sono motivato. Sarebbe un orgoglio tornare all'Inter"

Il portiere del Parma Ionut Radu ha parlato ai taccuini di digisport.ro del momento che sta affrontando: "Inter? Sarebbe un orgoglio tornarci. Non so ancora dove giocherò l'anno prossimo, bisogna attendere - riporta Parmalive.com -. Ho ancora un contratto con loro fino al 2024. Non posso dirvi tutto adesso. La stagione? Non devo abbattermi, sono motivato e provo a dare di più e questa esperienza mi servirà per il futuro. E' frustrante per qualsiasi giocatore non essere inserito tra i titolari. Sono consapevole del mio valore e questo mi tranquillizza