Parma, rallenta la trattativa per Gervinho al Benevento: c'è il rischio telenovela

Rallenta la trattativa tra il Parma e il Benevento per Gervinho che era tra gli obiettivi primari dei sanniti ma che ora rischia di trasformarsi in una vera e propria telenovela. Il braccio di ferro sulle cifre va per le lunghe con l'ivoriano che resta decisamente in bilico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.