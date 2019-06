Parma, rapporti ottimi con il Napoli: può arrivare Ounas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le società interessate ad Adam Ounas, attaccante in uscita dal Napoli, sono davvero tante, ma alla fine a spuntarla potrebbe essere il Parma. Lo riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l'algerino classe 1996 dovrebbe essere girato nel Ducato anche per rafforzare i buoni rapporti tra i due club, i quali negli ultimi anni hanno perfezionato diverse operazioni di mercato (da Dezi a Insigne, da Sepe a Inglese, giusto per fare qualche esempio). Potrebbe dunque essere l'ex Bordeaux uno dei primi colpi della stagione 2019-2020 della società emiliana, a cui nelle scorse settimane è stato accostato anche il nome dell'azzurro Simone Verdi: arrivare a quest'ultimo sarà però più difficile, dato che, come rivela sempre il quotidiano campano, De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di svenderlo. Riporta Parmalive.com