Dopo Gianluca Caprari e Ionut Radu, oggi è toccato a Vasco Regini presentarsi alla stampa come nuovo giocatore del Parma. Tra le altre cose, il difensore ha raccontato anche com'è nata la trattativa che lo ha portato a lasciare la Sampdoria: "E' andata come raccontato. Ero sicuro di non spostarmi a un'ora dalla fine del mercato. Poi è arrivata la chiamata del direttore al mio agente che è sceso dall'aereo per concludere questa trattativa lampo e io ho colto al volo l'opportunità. Parma era una piazza che gradivo".

