Dopo Gianluca Caprari e Ionut Radu, oggi è toccato a Vasco Regini presentarsi alla stampa come nuovo giocatore del Parma. Tra le altre cose, il difensore ha parlato anche del primo impatto con il mister D'Aversa: "L'allenatore ha fatto un grandissimo lavoro, ha preso il Parma in C, ha fatto una scalata incredibile. Quando affronti il primo anno c'è entusiasmo, poi è difficile confermarsi e migliorare il risultato dell'anno prima, come ho visto tante volte. Il Parma ha dimostrato che ha lavorato bene, l'ambiente e lavorare seriamente premia. Il segreto di questo gruppo è il lavoro serio".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale di Vasco Regini!