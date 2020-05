Parma, resta vivo l'interesse per il portiere Di Gregorio

vedi letture

Continua il pressing del Parma per Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Pordenone. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it il Parma, che lo aveva già seguito in passato, è tornato alla carica per il portiere di proprietà dell'Inter. Vista l'ottima stagione disputata i neroverdi vorrebbero confermarlo anche per la prossima stagione, potendo vantare un diritto di riscatto dall'Inter. Ma i neroazzurri hanno inserito anche un diritto di controriscatto: il futuro di Di Gregorio è dunque incerto, ma il Parma resta alla finestra.