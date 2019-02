Parma, retroscena Brazao: all'ipermercato per stampare documenti

© foto di Giacomo Iacobellis

Il Parma ieri ha ingaggiato Gabriel Brazão, portiere classe 2000 prelevato dal Cruzeiro in sinergia con l'Inter. Sky Sport rivela un curioso retroscena legato al giovane estremo difensore, attualmente in ritiro in Cile con la nazionale under 20 brasiliana che inizierà l'avventura in Italia dopo il Sub20. Accordi trovati, tutto fatto ma è emerso un piccolo problema: nell'albergo della Seleçao non funziona la stampante e il portiere non ha potuto stampare i documenti necessari per il trasferimento. Affare saltato? Macchè. Brazao - accompagnato dalla sicurezza della nazionale - è andato a stampare i documenti in un centro commerciale. Problema risolto, documenti firmati e ufficialità da parte del Parma arrivata in serata.