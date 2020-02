vedi letture

Parma, riecco Gervinho. D'Aversa: "Ora devo decidere solo se farlo partire o meno dall'inizio"

Gervinho nuovamente a disposizione del Parma. Ne ha parlato quest'oggi anche Roberto D'Aversa, allenatore della squadra emiliana alla vigilia del match contro il Sassuolo valido per la 24esima giornata di Serie A: "Nel momento in cui si prende una decisione bisogna riazzerare. L'unica cosa che devo fare è capire se può partire dall'inizio o subentrare. Nello spogliatoio condivido tutto con loro come se fossero figli, detto questo quello che è accaduto è acqua passata. Devo valutarlo per ciò che fa in campo, lui vi garantisco che ha fatto un passo importante, e deve tornare a fare ciò che ha fatto finora".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Roberto D'Aversa