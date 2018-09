Parma, Rigoni: "Dopo la sosta tutti vogliono ripartire bene"

Federico Dimarco sblocca la sfida tra Parma e Inter con un clamoroso sinistro ad incrociare che sorprende Handanovic e fa esultare i tifosi crociati presenti al Meazza: il laterale crociato conclude con un sinistro magnifico dopo una galoppata in solitaria dai 40 metri, togliendo...

Inter, Politano: "Grandissimo Parma contro la Juve, bravi in contropiede"

Sassuolo, De Zerbi sfida la Juventus: "Andiamo per fare punti"

Ballardini difende Marchetti: "Gran portiere, col Sassuolo non fa testo"

Bologna, Inzaghi: "Santander e Destro ora non possono giocare insieme"

Juventus, Allegri: "Emre Can è pronto. E presto giocherà anche Perin"

Inter, Politano: "Contro il Parma vogliamo prima vittoria in casa"

Inter, Ausilio: "Icardi? Arriveremo a un accordo per il rinnovo"

De Zerbi: "Scansuolo? Al bar ci mettevi la faccia, sui social no"

Roma, Di Francesco annuncia: "Zaniolo in lizza per un posto dal 1'"

Udinese, Velazquez: "Barak quasi al top, può essere un'arma in più"

Milan, Gattuso su Higuain: "Il più arrabbiato al mondo quando non segna"

Torino, Mazzarri: "Qui tutti in competizione: ai tifosi interessa questo"

Atalanta, Gomez: "Per muovermi da Bergamo serve l'offerta di una big"

Gattuso su Donnarumma: "Lavori e non ascolti quello che scrivono"

F.Inzaghi: "Destro? Quando gioca deve mangiare l'erba, ma non solo lui"

Ospite di InterTv , Luca Rigoni parla così a pochi minuti dalla sfida all'Inter: "Abbiamo disputato un'ottima partita contro la Juventus, ma ormai è passato. Stiamo preparando questa gara da due settimane contro una squadra che ambisce allo scudetto. Noi dobbiamo limitare le loro qualità. Facciamo i complimenti ai ragazzi che han fatto la cavalcata fino alla Serie A, che però è un'altra cosa. Quindi è stata presa gente per mantenere la categoria. Inter distratta dalla Champions? Speriamo ma non credo, dopo la sosta tutti vogliono ripartire bene", le parole del centrocampista del Parma.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy