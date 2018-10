Parma, Rigoni: "Non esultare a Genova era il minimo che potessi fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una intervista concessa a Sky, il centrocampista crociato Luca Rigoni ha così parlato dopo il lunch match col Genoa: "Sono contento. Dopo tre anni passati in questo stadio, penso fosse il minimo non esultare. I genoani mi hanno voluto bene".

Si può parlare di salvezza tranquilla per il Parma?

"No, in A ci si mette un attimo a perdere partite. Bisogna fare i complimenti a tutto il gruppo: tutti si fanno trovare pronti e dimostrano di essere giocatori di qualità. Quando recupereranno tutti, saranno problemi per il mister".

Qual è il difetto di Ceravolo?

"Deve essere più cattivo, ha qualità enormi".

Il suo pregio?

"E' un bravissimo ragazzo, con tante qualità. Spero faccia tanti gol per noi".