Parma, rilancio in extremis per Bonifazi: si prova ad anticipare la SPAL

Il Parma tenta il rilancio in extremis per Kevin Bonifazi. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il club ducale farà un ultimo tentativo per provare a far cambiare idea al difensore classe 1996 e al Torino, che ha già l'accordo con la SPAL da giorni per la sua cessione in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro.